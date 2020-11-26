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  • Koronavirüs nedeniyle telef edilen binlerce vizon zombi gibi toprağın altından fışkırdı
26 Kasım 2020 Perşembe 17:32 | Son Güncelleme:

Koronavirüs nedeniyle telef edilen binlerce vizon zombi gibi toprağın altından fışkırdı

Koronavirüs nedeniyle telef edilen binlerce vizon zombi gibi toprağın altından fışkırdı

Koronavirüsün mutosyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsü taşıdıkları tespit edilen ve ardından katledilen binlerce vizonun zombi gibi toprağın yüzeyinde çıktığı bildirildi. Danimarka'da meydana gelen olayın ardından yetkililer açıklama yaptı.

Danimarka'da başlayıp Avrupa ülkelerine ardından da ABD'ye sıçrayan mutasyona uğramış koronavirüs Cluster-5 virüsü dünyanın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Sabah'ın aktardığı habere göre, Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-Cov-2 virüsünün vizonlarda görülen mutasyona uğramış ve daha güçlü olduğu düşünülen  Cluster-5 virüsü Danimarka'dan sonra altı Avrupa ülkesine ve ABD'ye de yayılmıştı.

Cluster-5" virüsü için uzmanlar çok ciddi uyarılar yaparak önlem alınmasını isterken bu yeni mutasyonun daha bulaşıcı ve ölümcül bir salgına dönüşebileceği gibi koronavirüs aşı çalışmalarını da sekteye uğratabileceği açıklanmıştı. Yetkililer de bunun üzerine, bu ayın başlarında mutasyona uğramış bir COVID-19 türü olan Cluster-5 virüsü taşıdıkları tespit edildikten sonra binlerce vizonu katledip gömmüştü.

Vizonların zombi gibi toprağın yüzeyinde çıktığı bildirildi. Dehşet verici görüntülerin ardından gerçek ortaya çıktı ve yetkililer konuya ilişkin açıklamada bulundu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu önlem sonrası gömülen vizonlar, zombi gibi toprağın altından fışkırmaya başladı. Ancak gerçek, kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Vizonların, toprağın yüzeyine çok yakın bir yere gömüldüğü ve biyolojik nedenler sonucu toprağın üstüne çıktığı bildirildi.

Yerel bir politikacı olan Leif Blogger Jyllands-Posten gazetesine verdiği demeçte, "Yetkililer çevremizle oynuyor ve etrafımızı çöplük olarak kullanıyor" dedi.

Ülkenin Çevre Bakanlığı, yaşanan olayı "hayvanların çürüme sürecine bağlı geçici bir sorun" olarak nitelendirdi. Hayvanların en az 1,5 metre toprağın altına gömülmüş olması gerektiğini belirttiler.

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