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  3. Tom Cruise ve 'Görevimiz Tehlike' ekibine koronavirüs şoku

Tom Cruise ve 'Görevimiz Tehlike' ekibine koronavirüs şoku

Tom Cruise ve 'Görevimiz Tehlike' ekibine koronavirüs şoku

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını sanat dünyasının ünlülerini de etkiliyor. Virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'daki Milano Moda Haftası'nın birçok defilesi virüs yüzünden iptal edilirken, film çekimi için ülkede bulunan Tom Cruise ve ekibi de salgının etkilerinden nasibini aldı.

57 yaşındaki Tom Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci serisinin çekimleri için 20 Şubat'ta Venedik'e gitmişti.

Fakat o sırada ülkede her geçen gün artan koronavirüs vakaları nedeniyle filmin çekimleri belirsiz bir tarihe kadar ertelendi.

Tom Cruise ve filmin ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu.

Birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi.


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