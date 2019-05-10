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  3. Terör örgütü PKK/YPG'ye isyan ABD'yi korkuttu

Terör örgütü PKK/YPG'ye isyan ABD'yi korkuttu

Terör örgütü PKK/YPG'ye isyan ABD'yi korkuttu

Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretleri öncülüğünde ABD’nin bölgedeki maşası terör örgütü YPG/PKK işgaline karşı isyan sürüyor. Bir haftadır devam eden ve teröristlerin kentten gitmesinin talep edildiği gösteriler ilk kez Amerikan basınında da yer buldu.

Washington Post gazetesi, Deyrizor’daki protestoların şu anda sınırlı büyüklükte olduğunu fakat Başkan Donald Trump’ın ülkesinin Suriye’deki askeri varlığını azaltmaya çalıştığı bir dönemde ABD ve bölgesel müttefiklerine engel çıkarabileceğini yazdı. 

‘İŞGALE HAYIR’ PANKARTI  

Bazı protestocuların YPG/ PKK’nın hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşanan petrol sıkıntısı nedeniyle Esad rejimine petrol sattığından şikayetçi olduğunu aktaran gazete, “Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, protestocuların pankartlarına ‘İşgale hayır’ mesajı yazdığı görülüyor. Arapların talepleri arasında YPG’nin tutukladığı kişilerin serbest bırakılması, zorunlu askerlik uygulamasını sonlandırması ile elektrik ve yakıt hizmetlerinin iyileştirilmesi bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

DEYRİZOR’DA HALK İSYAN BAYRAĞI AÇTI

(Star)

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