Gerginlik had safhada! PKK/YPG'ye karşı isyan bayrağı açtılar

AssocIated Press (AP) haber ajansı, terör örgütü YPG'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altındaki Deyrizor'da, Arap nüfusun örgüte karşı gösterilerinin ABD'nin bölgedeki çıkarlarını tehlikeye atan bir boyut alabileceğini yazdı. Habere göre, Deyrizor'da hem yönetime katılmalarına izin verilmeyen hem de kısıtlı hizmete ulaşan halkın köylerde YPG'ye karşı başlattığı eylemler, kısa süre içinde YPG'ye karşı kapsamlı bir ayaklanmaya dönüşebilir.

AP, "ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'deki askeri mevcudiyetini azaltmak istediği bu dönemdeki gösteriler, ABD için giderek büyüyen bir sorun haline geliyor" ifadesini kullandı. Tarihi olarak Arap yerleşim yeri olarak bilinen Deyrizor'daki Arap kabilelerin terör örgütü YPG ile anlaşmazlıklarının şu ana kadar yapılan görüşmelerde çözülemediği belirtildi.

PETROL TANKERLERİNİN GEÇİŞİ ENGELLENİYOR

Yükselen suç oranları, bölgedekilere siyasi temsiliyet verilmemesi ve birçok bölgeye temel hizmetlerin götürülememesi nedeniyle terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan mücadele kapsamında iki yıl önce Deyrizor vilayetinin sınırlarından giren ABD destekli YPG'den, bölge halkının şikayetçi olduğu belirtiliyor. Deyrizor'da son iki haftadır SDG'nin petrol tankerlerinin geçtiği yollarda yerel halk tarafından yanan lastiklerle yol kesme eylemleri düzenleniyordu.

TERÖRİSTLER DOĞAL GAZ KAYNAKLARINA EL KOYDU

AA'nın haberine göre, gösteriler çoğunlukla kentin doğu kırsalındaki Busayra, Graniç ve Şıhayl ilçeleri, kuzey kırsalındaki Hasin ve Gariba köyleri ile batı kırsalındaki Hisan köylerinde gerçekleşiyor. Akidat kabilesine bağlı el Bkeyr aşireti lideri Abdulaziz Hammada, AA'ya yaptığı açıklamada "Bu gösteriler PYD ve PKK'nın hak ihlallerine karşı yapıldı" dedi. Terör örgütünün Deyrizor'un doğusunda petrol ve doğal gaz kaynaklarına el koyduklarına dikkat çeken Hammada, "Topraklarımızı bu işgalcilerden kurtaralım" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasiçi bölgesinde mart ayında görüntülenen SDG'li güvenlik güçleri, Suriyeli Arapları denetlerken objektife yansımıştı. AP ajansı, bölgede SDG'ye karşı başlayacak bir ayaklanmanın Washington'da Trump yönetimini de zor duruma düşüreceğini yazdı.

(İHA)