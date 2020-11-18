18 Kasım 2020 Çarşamba 16:31 | Son Güncelleme:
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu
Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu. Kaybolan uçak için havadan ve denizden arama emri verildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarından birinin, gece eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu bildirildi.
Açıklamada, tek kişilik eğitim uçağının kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra radardan çıktığı ve pilottan haber alınamadığı belirtildi.
Kaybolan uçak için Hualien kentindeki hava üssünü çevreleyen alanda kapsamlı havadan ve denizden arama emri verildi.