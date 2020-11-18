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  • Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu
18 Kasım 2020 Çarşamba 16:31 | Son Güncelleme:

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu

Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında kayboldu. Kaybolan uçak için havadan ve denizden arama emri verildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarından birinin, gece eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, tek kişilik eğitim uçağının kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra radardan çıktığı ve pilottan haber alınamadığı belirtildi.

Kaybolan uçak için Hualien kentindeki hava üssünü çevreleyen alanda kapsamlı havadan ve denizden arama emri verildi.

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