  • $7,8221
  • 9,2677
  • 481.03
  • 1211.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • ABD'den Tayvan'a füze mühimmatı ve roket sistemi satışı yapıldı! F-16C uçaklarından atılabiliyor
22 Ekim 2020 Perşembe 07:33 | Son Güncelleme:

ABD'den Tayvan'a füze mühimmatı ve roket sistemi satışı yapıldı! F-16C uçaklarından atılabiliyor

ABD'den Tayvan'a füze mühimmatı ve roket sistemi satışı yapıldı! F-16C uçaklarından atılabiliyor
AA

ABD, Tayvan'a F-16 uçaklarının satış onayından 2 ay sonra 1 milyar 811 milyon dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına da onay verdi. Bu füzeler, F-16C uçaklarından atılabiliyor. Menzili 250 kilometrenin üzerinde olan füze kara ve deniz hedefleri için kullanılabiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 1 milyar 811 milyon dolar değerinde füze mühimmatı, HIMARS roket sistemi ve radar sisteminin satışına onay verdi.

AA'da yer alan habere göre, ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, satışlarla ilgili üç ayrı açıklama yaparak konuya ilişkin tebligatların ABD Kongresine iletildiğini bildirdi.

Açıklamalardan birinde, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 1 milyar 8 milyon dolar olan 135 adet AGM-84H SLAM-ER seyir füzeleri ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Füzelerin satış onayının ABD'nin Tayvan'a F-16 uçaklarının satış onayından sonra gelmesi dikkati çekti.

Bu füzeler, F-16C uçaklarından atılabiliyor. Menzili 250 kilometrenin üzerinde olan füze kara ve deniz hedefleri için kullanılabiliyor.

Diğer bir açıklamada ise Tayvan'a 436,1 milyon dolar değerinde 11 adet HIMARS roket sistemlerinin satışına onay verildiği ifade edildi.

Bu satış paketinde HIMARS roket sistemlerinin yanı sıra 64 adet Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri, 7 yüksek performanslı çok amaçlı askeri araç ile ilgili küçük silah ve mühimmatın yer aldığı kaydedildi.

Üçüncü açıklamada ise Ajans, Tayvan'a 376,2 milyon dolar değerinde 6 adet yine F-16 uçaklarında kullanılan MS-110 keşif podu ile 4 yer istasyonu satışının onaylandığını bildirdi.

<p>Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li terörist

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Niğde'de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.