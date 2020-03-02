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  3. Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri ile ilgili kritik detayı duyurdular: Tamamen faydasız

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri ile ilgili kritik detayı duyurdular: Tamamen faydasız

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri ile ilgili kritik detayı duyurdular: Tamamen faydasız

Çin'in devletle uyumlu medya kuruluşu Sina.com, Türkiye ve İsrail'in havadan yere füze saldırısından sonra Suriye hava savunma kuvvetlerinin bir parçası olan Rus S-300, S-200, SA11 ve Pantsir-S1 sistemlerinin “tamamen faydasız” olduğunu yazdı.

Çin medyası, Suriye'nin 'başarısız' Rus S-300 ve Pantsir hava savunma sistemlerini (HSS), Çin yapımı FD-2000 kara tabanlı HSS'nin ihracat versiyonu olan Hongqi 9 gibi ile değiştirilmesi gerektiğini yazdı.

Medya kuruluşu bu başarısızlığın sebebinin, Belarus'un sistemi satın aldıktan sonra ABD'nin 1994'ten bu yana S-300'ün tam performans detaylarını ve kilitleme kodlarını alması olduğunu iddia etti.

Star.com.tr'de yer alan haberde ayrıca, ABD'nin savunma ilişkileri güçlü olduğu Kıbrıs, Ukrayna, Yunanistan Mısır gibi ülkeler S-300'e sahip. Bu ülkelerdeki savunma sistemlerinin çalışmış olabileceği ve bilgileri İsrail ile paylaştığı de iddia ediliyor.

Buna ek olarak Eset rejimi, Rus yapımı uçaksavar füzelerinin birçok ölümcül probleminin bulunduğunu da aktarmıştı. Bu problemler; elektronik sistemin geri kalmışlığının kötü anti-parazit kabiliyetlerine yol açtığı, etkili menzilin iddia edilenlerden çok kısa olduğu ve sistemin otomasyon derecesinin çok düşük olduğu gibi.

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