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BM açıkladı: Rusya savaş suçu işledi

BM açıkladı: Rusya savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi. Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.

Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi." ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYOR"

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, yaptığı açıklamada, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor." dedi.

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