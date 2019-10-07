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  3. Son dakika... ABD askerleri Suriye'den çekiliyor... ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama!

Son dakika... ABD askerleri Suriye'den çekiliyor... ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama!

Son dakika... ABD askerleri Suriye'den çekiliyor... ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama!

ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.'' dedi.

ABD Başkanı Trump: ''ABD'nin 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük''

(AA)

 

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