Son dakika: Reuters: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor!
Reuters'ın iddiasına göre; ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırından içeriye doğru çekilmeye başladığı belirtildi.
Reuters'te yer alan habere göre, ABD birliklerinin, Türkiye'nin hedefinde olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden çekilmeye başladıkları bildirildi.
ABD kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarını boşalttıkları belirtildi.
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