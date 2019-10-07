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  3. Son dakika: Reuters: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor!

Son dakika: Reuters: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor!

Son dakika: Reuters: ABD güçleri Türkiye sınırından çekiliyor!

Reuters'ın iddiasına göre; ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırından içeriye doğru çekilmeye başladığı belirtildi.

Reuters'te yer alan habere göre, ABD birliklerinin, Türkiye'nin hedefinde olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden çekilmeye başladıkları bildirildi.

ABD kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarını boşalttıkları belirtildi.

İŞTE ABD ASKERLERİNİN FIRAT'IN DOĞUSUNDAN ÇEKİLME GÖRÜNTÜLERİ

 

 

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