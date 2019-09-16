Son dakika haberi: İran Devrim Muhafızları BAE'ye yakıt taşıyan tankere el koydu

İran medyasındaki haberlere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 250 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan tekne dün Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonuldu.

Teknenin BAE'ye doğru yol alırken Basra Körfezi'nde alıkonulduğu, içindeki 11 kişinin gözaltına alınarak yargıya sevk edildiği belirtildi.

ABD BAŞKANI TRUMP: “ORTA DOĞU PETROLÜNE İHTİYACIMIZ YOK”

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Orta Doğu’daki petrole ihtiyaçları olmadığını ileri süren Trump, “Aslında o coğrafyada epey az tankerimiz var, fakat müttefiklerimizi koruyacağız.” dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:

“Son yıllarda -benim sayemde- enerji alanında çok iyi işler yaptık. Artık kesin olarak enerji ihracatçısı konumundayız. Hatta dünyanın bir numaralı enerji üreticisiyiz. Orta Doğu’nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok. Aslında o coğrafyada epey az tankerimiz var, fakat müttefiklerimize yardım edeceğiz.”

HUSİLER: “HER AN YENİDEN VURABİLİRİZ”

Suudi Arabistan’ın petrol devi Aramco’nun petrol tesislerine yönelik saldırıyı üstlenen Husiler, saldırı sonrasında bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, “Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz.” ifadelerine yer verildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO: “SUÇLU İRAN”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Husilerin saldırısından İran’ı sorumlu tuttu. Söz konusu saldırıyı “dünya enerji rezervine yönelik eşi görülmemiş bir saldırı” olarak tanımlayan Pompeo, “Saldırıların Yemen’den geldiğine dair hiçbir delil yok.” dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: “YALAN”

Tüm ülkelere “İran’ı kınama” çağrısı yapan Pompeo’ya yanıt, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten geldi. Suçlamaya cevap veren Zarif, “Maksimum baskı politikası sonuç vermeyen Pompeo, maksimum yalan politikasına başvuruyor.” sözlerini kullandı.