Husiler'den Suudi Arabistan'a tehdit! 'Her an yeniden vurabiliriz'

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco şirketine ait iki rafineye, hafta sonu gece saatlerinde SİHA'larla saldırı düzenlenmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerine yapılan saldırısı sonrası çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıklamıştı.

SALDIRI SONRASI YENİ AÇIKLAMA

Saldırıyı üstlenen İran destekli Husiler bugün yaptıkları son dakika açıklamasıyla herkesi tedirgin etti. Husilerden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" denildi.

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