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  • Salgın F-35'i vurdu... Teslimat sıkıntısı baş gösterdi
28 Aralık 2020 Pazartesi 22:02 | Son Güncelleme:

Salgın F-35'i vurdu... Teslimat sıkıntısı baş gösterdi

Salgın F-35'i vurdu... Teslimat sıkıntısı baş gösterdi
AKSAM.COM.TR

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu bildirildi. Lockheed Martin şirketinden yapılan açıklamada, ABD ve müttefiklerine F-35 savaş jeti teslim etme hedefinin kaçırıldığı açıklandı.

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği bildirildi.

Aksam.com.tr'nin Reuters'dan aktardığı habere göre, şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı belirtildi.

Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi.

Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

<p>Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere

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