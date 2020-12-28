Rusya ve Bulgaristan arasında diplomatik kriz... 72 saat süre verildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın, 18 Aralık'ta Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki Askeri Ataşeyi istenmeyen kişi ilan ettiği anımsatıldı.

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğindeki Askeri Ataşe Yardımcısı Mitko Borisov'un istenmeyen kişi ilan edildiğine ilişkin nota verildi. Bu, Bulgaristan'ın nedensiz kararına karşı atılan bir adımdır."

Açıklamada, diplomatın 72 saat içerisinde Rusya'yı terk etmesi gerektiği kaydedildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ "DİPLOMAT" KRİZİ

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül'de ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı, Rusya da 12 Ekim'de söz konusu karara karşı Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Bulgaristan, son iki senede toplam 6 Rus diplomat hakkında sınır dışı kararı almıştı.