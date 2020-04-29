Putin, yeterli bireysel koruyucu olmadığını kabul etti

Rusya hükümetinden Salı günü yapılan açıklamada, son bir günde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 6.411 arttığı, böylece toplam vaka sayısının 93.558'e ulaştığı açıklandı.

Salgının hızla yayıldığı ve vaka sayısının 100 bine yaklaştığı Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını kabul etti.

Putin televizyonlardan naklen yayınlanan brifingde, "Önceki zamanlarla kıyaslandığında çok daha fazla üretiyoruz, ama hala yetmiyor. Üretimdeki, ithalattaki artışa rağmen, her türlü malzeme eksik" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın şu anda günde 100 bin koruyucu giysi ürettiğini, mart ayında bu sayının sadece 3 bin olduğunu söyledi. Aynı şekilde maske üretiminin de nisan ayında on misli artırılarak günde 8,5 milyona çıkarıldığını kaydetti.

(BBC Türkçe)