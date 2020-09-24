Osmanlı leventlerinin torunları olduklarına inanıyorlar... ABD'de Meluncanlar'ın lideri Kennedy yaşamını yitirdi

ABD'de, Osmanlı leventlerinin torunları olduklarına inanan Meluncanlar topluluğunun onursal lideri Brent Kennedy'nin, uzun süren sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Virginia'da, Wise Yüksek Okulu'nun yöneticisi olan ve Osmanlı leventlerinin torunları olduklarına inanan Meluncanlar topluluğunun lideri Profesör Brent Kennedy'nin, uzun süren sağlık sorunları sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Eşi Robyn Kennedy ve aynı bölgede yaşayan yakın dostu Alihan Karakartal'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, uzun yıllar yarı felçli halde tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren ve Akdeniz Ateşi hastalığı ile mücadele eden Brent Kennedy, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"Hatırası yaşatılmalı"

Brent Kennedy'nin doğduğu şehir olan Wise ile İzmir'in Çeşme ilçesi arasında yapılan kardeş şehir anlaşması sürecinde aktif rol alan George Washington Üniversitesi Seramik Sanatları Profesörü Türker Özdoğan, şu yorumda bulundu:

"Brent’in vefatı ile Türk halkı ile ABD'de yaşayan Meluncan topluluğu arasında kurulan bağlar yara almıştır. O, yeri doldurulamayacak bir kişilik ve Türk dostu idi. Hatırası yaşatılmalı."

2000'li yılların başında bir televizyon kanalında, DNA testi sonunda Türk olduğunu öğrendiği ve Türkiye ile irtibat kurmak istediğini belirten Kennedy'yi ilk kez görüp, mektup yoluyla tanıştığını belirten Alihan Karakartal da, şunları dedi:

"Brent ile tanışmam sonucu ABD'ye gelip, onunla aynı şehirde yaşamaya başladım. Türk olduğum için bana yakınlık duymuş ve çok yardım etmişti."

Brent Kennedy, doktorların kendisine, normal şartlarda Amerika kıtasında görülmeyen, Akdeniz Ateşi hastalığının bulunduğunu söylemesi üzerine şüpheye düşmüş ve yaptırdığı DNA testi sonucu, atalarının Türkler'e dayandığını öğrendiğini açıklamıştı.

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