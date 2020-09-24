Meluncanlar (Melungeons) kimdir? Meluncanlar Türk mü?

Meluncanlar olarak bilinen topluluğun lideri Brent Kennedy hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve Osmanlı leventlerinin torunları oldukları iddia edilen Meluncanlar topluluğunun lideri Brent Kennedy, dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kennedy Akdeniz Ateşi hastalığı ile mücadele ediyordu. Meluncan sözcüğünün kökeni bilinmemesine karşın yaygın kanı, bunun Fransızca karışık anlamina gelen mélange sözcüğünün bir bozumu olabileceğidir.



MELUNCANLAR KİMDİR?

Profesör Türker Özdoğan'a göre, ABD'de nüfuslarının 2 milyona yakın olduklarını iddia eden Meluncan topluluğunun soyları, 1571 İnebahtı deniz savaşında esir edilen 10 bin civarındaki Osmanlı Leventine dayanıyor. Bu denizcilerin bir kısmı İspanyol ve İngilizler tarafından kürek mahkumu olarak kullanıldı ve daha sonra Amerika kıtasında kendi kaderlerine terk edildi.

Önce Virginia kıyılarında hayata tutunmaya çalışan Meluncanlar, bölge halkı ile kültür farkından dolayı yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle, Tennessee eyaleti civarındaki Apalaçyan dağlarına doğru çekilerek o bölgedeki Atabaşkan dil ailesine mensup Kızılderili kabileleri ile kaynaştı.

Anadolu Türkleri ile DNA'larının birbirine son derece benzer olduğunu belirten Meluncanların onursal lideri Kennedy, hayatta iken iki toplumun bağlarını güçlendirmek adına iki kitap yazmış, ABD'de yaşayan Türk toplumu ile de yakın ilişkiler geliştirmişti.

KÖKENLERİ

Meluncan halkının aşağıdaki etnik kökenlerden oldukları iddia edilmiştir:

Amerikan yerlisi (çoğunlukla Cherokee)

Siyah/Afrikalı Amerikalı

Portekiz

Türk

Arap

Yahudi

İskoç