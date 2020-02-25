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Dünyanın beklediği haber geldi! Aşısı bulundu

Dünyanın beklediği haber geldi! Aşısı bulundu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızlıca yayılan ölümcül salgın koronavirüs için müjdeli haber geldi. Çin'den gelen son dakika haberine göre koronavirüsün aşısının bulunduğu iddia edildi.

Koronavirüs ile ilgili dünyanın beklediği güzel haber geldi. Ölümcül salgının şimdiye kadar bir tedavisi ve aşısı bulunamamıştı. Bu yüzden çok sayıda insan öldü. Çin'den yapılan son açıklamayla koronavirüsün aşısının bulunduğu müjdelendi.

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor.

İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek.

Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor.

İlk olarak Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Virüs, son olarak İran, Umman ve Irak’ta görüldü.


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