ABD, beklenen koronavirüs adımını atıyor! Kongre'den en az 2,5 milyar dolar ek fon talep edilecek

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Sözcüsü Rachel Semmel, yaptığı yazılı açıklamada "Donald Trump yönetimi Kovid-19'un yayılmasını ciddiye alıyor." ifadesini kullandı. Virüs ile mücadele için 2,5 milyar dolar ek fon talep eden bir planı Kongre'ye göndereceklerini belirten Semmel, bu fonun 1 milyar dolarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için ayrılacağını kaydetti.

DEMOKRATLARIN "ADIM AT" ÇAĞRISI

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar uzun süredir virüs konusunda yönetime uyarıda bulunarak, Trump'ı bu konuda adım atmaya çağırıyordu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump ise bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'de koronavirüs kontrol altında. Tüm taraflar ve ilgili ülkelerle iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KORONAVİRÜS SALGINI

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Çin'de yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Son açıklamalara göre şu ana kadar dünyada 2 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de virüsün tespit edildiği kişilerin sayısının 77 bin 150'ye ulaştığını açıkladı. Koronavirüs Avrupa'da da hızla yayılıyor. İlk olarak Fransa'da Çinli bir turist yaşamı yitirdi. Avrupa'da en fazla vakanın olduğu İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. İtalya'da koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 229'a ulaştı.

(AA)