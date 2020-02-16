Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Koronavirüs salgını, Çin dışında da can almaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüsten (Covid-19) bugüne dek bin 669 kişi hayatını kaybederken, son ölüm haberi ise Tayvan'dan geldi.

DHA'nın Tayvan yerel basınından Focustaiwan’a dayandırdığı haberine göre, Tayvan Merkez Salgın Komuta Merkezi (CECC) tarafından rapor edilen ölümün, Tayvan’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olduğu ifade edildi.

60 yaşlarında olan adamın yurt dışına çıkmadığı açıklandı. Hayatını kaybeden Covid-19 (koronavirüs) hastasının virüsü nasıl kaptığı ise araştırılıyor.