Prof. Dr. Canan Karatay: Koronavirüs salgınına karşı aşı yapamazsınız

Koronavirüs salgınının dünya genelinde sebep olduğu bilanço günbegün kötüleşmeye devam ediyor. Uzmanlar, koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulunurken, son açıklama ise Prof. Dr. Canan Karatay'dan geldi.

İHA'nın haberine göre, İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kitap Günleri Fuarı'nda bir söyleşi düzenleyen Karatay, koronavirüs ve aşılarla ilgili bir soruyu, "Virüsler her sene, her dakika kılıf değiştirir. Görüyorsunuz kardeşim, koronavirüs salgınına karşı aşı yapamazsınız. 18 ay, 24 ay sonra çıkacak dediler, zaten o zaman korunavirüs kalmıyor." şeklinde yanıtladı.

Sağlıklı beslenmeyle ilgili de konuşan Karatay, iki türlü yağın tehlike arz ettiğini söyleyerek, “Biri fabrikadan çıkan trans yağdır. Kalp krizi yapar, felç yapar, şeker hastası yapar. Kolesterolü de o çıkarır. Bir de şekere bağlı, rafine unlara bağlı trigliseridlerdir. Tehlikeli olan bu iki yağdan uzak durursak sağlığımıza kavuşuruz.” dedi.

Gelen bir soru üzerine kahvaltının en önemli öğün olduğuna vurgu yapan Canan Karatay, şöyle konuştu:

“Uykudan sonra, uzun süre aç kaldıktan sonra yediğimiz ilk öğün kahvaltıdır. Kahvaltıda sağlıklı besinleri vücudunuza arz ederseniz, bütün gün dinç olur ve hasta olmazsınız. Bu çok doğru bir sözdür. Ama Karatay kahvaltısı yapacaksınız. Yumurta yemeyin diye senelerce insanları kandırdılar. Yumurtanın sarısı bilakis şeker hastalığını iyileştiriyor. Yumurta bütünüyle şeker hastalığını iyileştirip kalp krizini önlüyor. Bunlara kanmayın efendim. Yumurta süper besindir. Tereyağı süper bir besindir. Akıl paraşüt gibidir, açık olursa çalışır. Kanmayın bunlara.”

Karatay, yine bir vatandaşın İnegöl Köfte hakkındaki sorusu üzerine, “İnegöl köfte istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Doyana kadar yiyin sakıncası yok.” dedi.

"BUNUN TEK AŞISI, TEK YOLU VAR..."

Prof. Dr. Canan Karatay, bir vatandaşın aşırlarla ilgili sorusuna ise şu yanıtı verdi: