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Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Koronavirüs şüphesi: Papa hastalandı, etkinliğini iptal etti

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, corona virüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa'nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edildi.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, corona virüs hastalarına destek toplantısının ardından rahatsızlandı. Papa'nın bugün yapacağı etkinlikler iptal edildi.

Vatikan, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un hastalandığını duyurdu. Papa'nın bugün Roma din adamlarıyla yapılması planlanan etkinliği hastalık nedeniyle iptal edildi.

Vatikan'dan yapılan duyuruda 83 yaşındaki Papa Francis'in 'hafif bir rahatsızlık' geçirdiği ve bugün yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Vatikan, Papa'nın evde istirahat edeceği bilgisini paylaştı. 

Vatikan'ın duyurusunda Papa'nın hastalığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı ancak Papa'nın en son görüntülendiği kilise etkinliğinde sürekli olarak burnunu silmesi ve öksürmesi dikkat çekti.

Papa bir gün önce katıldığı etkinlikte corona virüs ile ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen kalabalık insan topluluğu ile tek tek tokalaşmış ve öpüşmüştü.

 


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