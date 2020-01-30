Coronavirüs ile ilgili son komplo teorisi... Papa'ya suikast girişimi miydi?

Geçtiğimiz günlerde Papa Francis’in elini zorla çeken Çinli turist dünya basınında gündem olmuştu.

Komploların konuşulduğu internet forumlarında Papa’nın elini zorla tutmaya çalışan kadının Çin’in Vuhan şehrinden olabileceği ihtimali seslendiriliyor.

Dünya genelinde hızla yayılan virüs, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilmişti.

Papa Francis de, Vatikan’da 31 Aralık 2019’da düzenlenen etkinlikte Çinli bir kadın turist nedeniyle zor anlar yaşamıştı.

Cevabı aranan soru şu: 83 yaşındaki Papa Francis’in, elini zorla çeken kadın turist Çin’in Vuhan şehrinde yaşıyor olabilir mi ve böyle bir durumda Çinli kadının Papa’ya virüs bulaştırma çabasında olma ihtimali var mı?

Papa Francis, Vatikan’da ziyaretçilerle sohbet ederken Çinli bir turist tarafından hızla kolu çekilmişti.

Olay sırasında 83 yaşındaki Papa’nın uyarısına rağmen Çinli kadın Papav’ya dokunmak için ısrar etmişti.

Bunun üzerine Papa, turistin eline vurdu ve olay yerinden uzaklaştı.

İşte o görüntüler:

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019’da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli” hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülke genelinde etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e yükseldi.