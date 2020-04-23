İran'dan Trump'ın ‘vur emrine' yanıt: Hepsi hedef alınacak

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran gemilerinin olası bir tacizi durumunda vur emri vermesiyle” ilgili konuştu.

Aksam.com.tr’nin Sepah News’ten aktardığı habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami, beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Ruza Tangsiri ile bir dizi denetimde bulundu.

“ABD’li teröristlere hızlı ve kararlı bir karşılık veririz”

ABD Başkanı Donald Trump’ın donanmaya verdiği “taciz edilmeleri halinde İran savaş gemilerini imha etmeleri” talimatıyla ilgili konuşan Selami şunları kaydetti:

“Amerikalılar şundan emin olmalıdır ki; ulusal güvenliğimizi, deniz sınırlarımızı, donanma güvenliğimizi ve tüm deniz güçlerimizi koruma noktasında son derece kararlıyız. (ABD’den gelecek herhangi bir saldırıya karşı) son derece kararlı, etkili ve hızlı olacağız.”

ABD donanmasını “terör örgütü” olarak nitelendiren ve ABD’nin bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını belirten Hüseyin Selami, körfezde kendilerine yönelik herhangi bir saldırıya süratli ve kararlı bir şekilde yanıt verileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

ABD donanmasına bağlı 5. Filo, geçen hafta İran Devrim Muhafızlarına ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi’ndeki ABD gemilerine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, “ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde İran gambotlarının vurulması ve imha edilmesi talimatı verdim.” diye yazmıştı.

AA’nın ISNA ajansından aktardığı haberde ise, İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin İran’I tehdit etmek yerine, ABD’yi kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla uğraşması gerektiğini söylemişti.