Trump'tan kriz çıkaracak ifade! 'Vurun' emri verdi
Son Dakika Haberleri.. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, twitter'dan bir paylaşım yaparak donanmaya, gemilerine yönelik herhangi bir taciz yapan İran savaş gemilerinin vurulması için emir verdiğini yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu. İran'ı açık açık tehdit eden Donald Trump, "Taciz olursa vurun talimatını verdim" dedi.
I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020
TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran gemilerinin donanmalarına tacizde bulunmaları durumuna dikkat çekti. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İran gemilerinden donanmamıza bir tehdit durumu söz konusu olursa, 'vurun, yok edin' talimatını verdim.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız