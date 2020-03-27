İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medyadan, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, video konferanslar aracılığıyla hükûmete liderlik etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Başbakan Boris Johson gerekirse güvenlik güçlerinin seferber edebileceklerini, polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere acil durum halinde, askerin de destek verebileceğini açıkladı.

Eylem planında, İngiliz hükümetinin tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının da değerlendirilebileceği ifade edildi.

Planda ayrıca İngiltere’de koronavirüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde, ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu da kaydedildi.

Şu anda 51 koronavirüs vakasının bulunduğu İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock duruma ilişkin şu ifadeyi kullandı: “Geniş çaplı bir bulaşmayla karşılaşmamız daha olası hale geliyor.”

'Önemli olan tokalaşmamak değil, elleri yıkamak'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüsün insanlarla selamlaşırken tokalaşmasına engel olmayacağını söyledi. Johnson ayrıca, korona hastalarının tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını, önemli olanın el sıkışmamak değil, tokalaştıktan sonra elleri yıkamak olduğunu belirtti. Boris Johnson İnsanların kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu söyledi.