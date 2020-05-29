İkinci bir Suriye savaşı yaşamak istemiyor

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği askeri desteğin ardından, Trablus'taki savaşın dengesi tamamen değişti. Libya ordusu, Trablus'un batı kıyılarını ve stratejik Vatiyye Üssünü ele geçirirken, darbeci Hafter saflarındaki 2 binden fazla Rus paralı asker de şehrin güneybatısından çekilmek durumunda kaldı. Rus askerlerinin ve savaş uçaklarının Libya'nın merkezinde yer alan Cufra Hava Üssü'ne konuşlandırılması, "Moskova'nın Libya stratejisi değişiyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre, Suriye'de uzun ve maliyetli bir savaş yaşayan Rusya, Libya'da benzer durumu yaşamak istemiyor ve Birleşik Arap Emirlikleri, başkentin güneyinde Wagner'in boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Libya ordusunun, Trablus'un batı kıyılarını darbeci Hafter'den temizledikten sonra stratejik Vatiyye Üssü'nü de ele geçirmesi savaşın kaderini değiştiren bir gelişme oldu.

SİHA'ların çok yoğun olarak kullanıldığı operasyon bütün dünyada geniş yankı bulurken, kısa süre sonra Rus paralı askerleri Trablus'un güneyinden çekilme kararı aldı.

Libya'da merkezi bir noktada bulunan Cufra Hava Üssü'ne 14 adet Rus savaş uçaklarının konuşlandırılması ve 2 binden fazla Wagner askerinin bu üsse nakledilmesi "Rusya, Libya'da strateji mi değiştirdi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Moskova için Suriye ile Libya arasında stratejik önem açısından ciddi farklılıklar olduğunu söyleyen Clingendael Enstitüsü'nden Libya uzmanı Jalel Harchaoui, şunları söyledi:

"Rusları Suriye'de yakından gördük ve oldukça realist hareket ettiler. Beşşar Esed'in koltuğunu kaybetmesi Ruslar için tahayyül bile edilemezdi. Bu sıcak denizlere tek erişim noktaları olan Tartus Deniz Üssü'nü kaybetmek anlamına gelecekti. Bu nedenle rejimin ayakta kalması gerekiyordu."

YENİ BİR SAVAŞI GÖZE ALAMAZLAR

Suriye'de uzun süren savaşın ardından Rusya'nın benzer bir senaryoyu Libya için harekete geçirmeyeceğini belirten Harchaoui, "Bu mantığı Libya'da uygulamak istemeyeceklerdir. Savaşlar uzun ve maliyetli bir şeydir. Bu stratejiyi Libya'da uygulamanız sizi başarısız kılar. Libya, Rusya için uzak bir bölge ve her şeyden önemlisi Trablus'ta savaşmaya karar verselerdi çok fazla kan dökülmesine ve ciddi bir çatışmanın içerisine girmeleri anlamına gelecekti. Bu aynı zamanda ABD ve Avrupa gibi ülkelerle kriz yaşamanız demek" dedi.

RUSLARIN MUTLAK KONTROLÜ YOK

Moskova'nın Şam'da yaptığı gibi Libya'da her şeyi kontrol edemediğini hatırlatan Harchaoui, "Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri gibi aktörler var. Rusların Hafter üzerinde tamamen kontrolü de yok. Aynı zamanda Moskova, BAE'ye hiçbir şeyi dikte edemez. Bir çok şey ters gidebilir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN GÜVENLİK İSTİYORLAR

Rusların Cufra Üssü'ne konuşlandırılmasının önemli bir nedeni olduğunu söyleyen Harchaoui, şöyle devam etti:

"Libya'da Ruslar için artık gerçek bir Türk tehdidi var. Türkler, savaşta Trablus'un kazanmasını sağlıyor. Kaçınılmaz olarak bir sonraki hedefleri petrol hilali bölgesi olacaktı. Günde 600 bin varil petrol çıkartılan bir bölge. Aynı zamanda her cepheye saldıracak bir Libya ordusu olacak. Libya'nın doğusundaki bütün aktörler bunun yaşanacağını anlıyor. Bu nedenle onları korumak için birilerine ihtiyaç var. Bu kim olacak? Elbette Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir güvenlik sağlayamaz. Rusya'nın gerekli bir ortak olarak ortaya çıkmasının nedeni budur. Konjonktür Rusya'yı daha fazla savaş yapmadan önemli bir aktör haline getiriyor."

WAGNER'DEN DOLAN BOŞLUĞU DOLDURMAK İSTİYOR

Jalel Harchaoui ayrıca, Rus paralı asker grubunun Trablus'un güneyinden çekilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin devreye girdiğini ve boşluğu doldurmaya çalıştığına vurgu yaptı:

"Birleşik Arap Emirlikleri, Wagner'den dolan boşluğu doldurmaya çalıştığına dair ciddi kanıtlar var. Rus paralı askerleri profesyoneldir. Keskin nişancıları ve koordinasyonları çok iyi. Her şeyden önemlisi acımasız ve gaddarlar. Her ne kadar işe yaramayacağını düşünsem de bu askerlerin yerine Suriye ve Sudan'dan gelen paralı askerleri yerleştirmek gibi çabalar var."