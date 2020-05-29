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  3. Hafter yine sivilleri hedef aldı! Çok sayıda yaralı var
29 Mayıs 2020 Cuma 15:11 | Son Güncelleme:

Hafter yine sivilleri hedef aldı! Çok sayıda yaralı var

Hafter yine sivilleri hedef aldı! Çok sayıda yaralı var

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Tacura bölgesindeki sivilleri bombaladı. Bölgede yaralananları tedavi eden Dr. Hammam Hamid'in, düşen havan topu mermisi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune kentine ilerleyişini sürdürüyorken gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, sivilleri bombalaya devam ediyor. 

Başkent Trablus’un doğusundaki Tacura bölgesinde sahada çalışan ve yaralıları tedavi eden Dr. Hammam Hamid, düşen havan topu mermisi nedeniyle yaşamını yitirdi.

AIN ZARA’DA SİVİLLER BOMBALANDI: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı'nın UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Ain Zara kasabasını bombalaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Trablus Merkez Hastanesi’ne ve Abu Salim Hastanesi’ne nakledildi. Yetkililer, düşen havan topları nedeniyle maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.


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