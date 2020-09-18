18 Eylül 2020 Cuma 21:07 | Son Güncelleme:
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei koronavirüse yakalandı
AA
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
AA'nın aktardığı habere göre, Devlet Başkanı Giammattei, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Çoklu Sertleşim (multipl skleroz) hastası 64 yaşındaki devlet adamı, baston desteğiyle yürüyebiliyor.
Giammattei'nin açıklaması, ülkenin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 aydır kapalı olan sınırlarını açtığı ve uluslararası uçuşları başlattığı güne denk geldi.
16 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 83 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 36 kişi hayatını kaybetti.