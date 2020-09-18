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18 Eylül 2020 Cuma 23:30 | Son Güncelleme:

Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire koronavirüse yakalandı

Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire koronavirüse yakalandı
AA

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık düzenlemelerine uyarak kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Le Maire, semptom göstermediğini kaydetti.

Le Maire, karantinada kalacağı 7 gün boyunca evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülkede şu ana kadar 428 bin 696 kişiye virüs bulaştı.

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