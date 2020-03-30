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  3. Danışmanınında koronavirüs çıkan Netanyahu için yeniden test kararı

Danışmanınında koronavirüs çıkan Netanyahu için yeniden test kararı

Danışmanınında koronavirüs çıkan Netanyahu için yeniden test kararı

Yerel basında yer alan haberlere göre, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha Kovid-19 testi yapılmasına karar verildi.

Testin ne zaman yapılacağı ve İsrail Başbakanı'nın karantinaya alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine Kovid-19 testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı.

Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(AA)


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