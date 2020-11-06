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  • Çin ile artan gerilim sonrası Hindistan'dan hamle: Yeni silahını test etti
06 Kasım 2020 Cuma 19:29 | Son Güncelleme:

Çin ile artan gerilim sonrası Hindistan'dan hamle: Yeni silahını test etti

Çin ile artan gerilim sonrası Hindistan'dan hamle: Yeni silahını test etti

Ladakh sınır bölgesinde Çin ile sorun yaşayan Hindistan, savunma harcamalarına bir yenisi daha ekledi. Pinaka isimli çok namlulu roketatarın gelişmiş versiyonunu başarıyla test eden Hindistan, geçtiğimiz gün Çin sınırına konuşlandırmak üzere Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının 3 tanesini de teslim almıştı.

Çin ile yaşadığı sınır gerilimi nedeniyle savunma harcamalarına öncelik veren Hindistan'da Pinaka isimli çok namlulu roketatarın gelişmiş versiyonunu başarıyla test edildi.

Star.com.tr'de yer verilen habere göre, Hindistan, Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) Pinaka isimli çok namlulu roketatarın gelişmiş versiyonunu başarıyla test etti. Seri olarak toplam altı roket fırlatıldı ve tüm testlerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Tüm uçuş sürecinin, uçuş performansını doğrulayan telemetri, radar ve Elektro Optik İzleme Sistemleri gibi araçlar tarafından takip edildiği aktarıldı.

DRDO, yeni geliştirilmiş roket sisteminin, daha önceki Pinaka Mk-I modeline kıyasla daha uzun bir menzile sahip olduğunu ve eski modelin aşamalı olarak kaldırılacağını belirtti.

Halihazırda Hindistan ordusunda bulunan Pinaka çok namlulu roketatar sisteminin, özellikle Çin'e ve Pakistan'a karşı gerçekleştirilecek operasyonlar için başarıyla konuşlandırıldığı bildirildi.

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