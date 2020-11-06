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  • Hindistan'a "Rafale" teslimatı sürüyor... Çin sınırına konuşlandıracak
06 Kasım 2020 Cuma 01:09 | Son Güncelleme:

Hindistan'a "Rafale" teslimatı sürüyor... Çin sınırına konuşlandıracak

Hindistan'a "Rafale" teslimatı sürüyor... Çin sınırına konuşlandıracak
AA

Hindistan, son aylarda gerilimin tırmandığı Çin sınırında konuşlandırmak üzere, 2016 yılında Fransa'dan sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 3'ünü daha teslim aldı.

Hindistan, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 3'ünü daha teslim aldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Hindistan Havva Kuvvetleri, Fransa tarafından tedarik edilen Rafale tipi savaş uçaklarından 3'ünün daha Gucerat eyaletindeki Jamnagar hava üssüne indiğini duyurdu.

ÇİN SINIRINDA KONUŞLANDIRACAK

Savaş uçaklarının son aylarda gerilimin tırmandığı Çin sınırında konuşlandırılacağı bildirildi.

Geri kalan 28 savaş uçağının teslimatının 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ağustosta yaptığı açıklamada, Rafale tipi savaş uçaklarının ülkenin askeri tarihinde yeni bir dönemin başladığına dair dünyaya güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtmişti.

Yeni Delhi yönetimi, 4 yıl önce Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation'dan 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın almış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı 29 Temmuz'da yapılmıştı.

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