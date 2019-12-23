Cemal Kaşıkçı cinayetinde idam kararı! Türk Arap Medya Derneği'nden açıklama

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Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı. Cinayetle ilgili olarak 3 sanığa ise 24 yıl hapis cezası verildi. Cinayete ev sahipliği yapan Başkonsolos Uteybi, cinayeti yönettiği iddia edilen Kahtani ve infaz timinin başındaki Asiri'ye ceza verilmedi.

İşte Türk Arap Medya Derneği’nin Cemal Kaşıkçı açıklaması:

“Yakın dostumuz ve Türk Arap Medya Derneği üyesi Cemal Kaşıkçı’nın haince öldürülmesinin üzerinden geçen 15 ay sonunda bugün Suudi Mahkemelerinden çıkan 5 kişi için idam, 3 kişi için hapis kararları olay hakkındaki gerçekleri arayışımızı sona erdirmeyecektir.

BM raporları ve basına yansıyan yönlerinden bilindiği üzere Kaşıkçı cinayeti, Suudi resmi mensubu üst düzey profesyonellerden müteşekkil bir ekipçe organize edilip gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Cinayetin ardından konsolosluk binasına girip delilleri karartan diğer görevlileri de katacak olduğunuzda sayısız Suudi Devlet görevlisinin bu operasyona dâhil olduğunu görürsünüz.

Böylesi bir operasyonun bu kadar kalabalık bir ekip tarafından dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bugün çıkan kararların olayı aydınlatmak ve kamuoyu vicdanını rahatlatmak yerine, tam tersi, bu elim olayı kapatmaya yönelik olduğu aşikardır.

Bu sebeplerden ötürü bugün verilen bu düzmece kararların bizim için yeterli olmadığını ifade ediyor ve sürekli sorduğumuz o soruyu bir kere daha yineliyoruz.

CEMAL KAŞIKÇI’NIN CESEDİ NEREDE?

Madem ki en az 8 suçluyu tespit ettiniz, en azından bu kadar suçludan Cemal’in na’şının nerede olduğunu da öğrenmiş olmalısınız.

CEMAL KAŞIKÇI’NIN CESEDİ NEREDE?

Yerli işbirlikçilere teslim edildiği iddiasının içindeki o işbirlikçilerin isimlerini bu kadar suçludan öğrenmiş olmalısınız.

CEMAL KAŞIKÇI’NIN CESEDİ NEREDE?

Cemal için gerçekten adalet istiyorsanız bu soruları cevaplandırmalı ve olayın bütün faillerini adalet önüne getirmelisiniz.”