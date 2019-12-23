Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası verildi: Başkonsolos, baş danışman ve komutana ceza yok

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı. Cinayetle ilgili olarak 3 sanığa ise 24 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan, cinayetin göbeğinde yer alarak operasyonu yönettiği iddia edilen Suud el Kahtani, infaz timinin başında bulunan General Ahmed el Asiri ve cinayete ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye herhangi bir suç yöneltilmedi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Kahtani’nin, Kaşıkçı’yı vahşice katleden infaz timi ile Skype üzerinden bir görüşme yaptığı ve “O köpeğin kafasını bana getirin.” talimatı verdiği öne sürülmüştü.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleriyle ilgili olarak kâğıt işlerini halletmek üzere 2 Ekim 2018’de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’dan gönderilen infaz timince vahşice öldürülerek parçalara ayrılmıştı.

Cinayeti uzun süre inkâr eden Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta kısa bir süre kalarak buradan ayrıldığını açıklamış olsa da, günbegün ortaya çıkan deliller doğrultusunda köşeye sıkışarak 20 Ekim 2018’de vahşi cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Kaşıkçı’nın cinayet emrinin Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkililerince verildiğinin anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde geri adım atan Suudi Arabistan, Türkiye’nin “cinayet zanlılarının İstanbul’da yargılanması” talebini reddetmişti.

ABD Senatosu ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın 110 milyar dolarlık anlaşmayı kaybetmemek adına sergilediği yoğun direnişe rağmen, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan tasarıyı 13 Aralık 2018’de kabul etmişti.