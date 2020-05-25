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  3. Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti
25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:48 | Son Güncelleme:

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 653 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 653 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 653 artarak 22 bin 666'ya yükseldi. 

Ülkedeki vaka sayısı 5 bin 372 artışla 363 bin 211'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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