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  3. Meksika'da son durum: Ölü sayısı 8 bine yaklaştı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:13 | Son Güncelleme:

Meksika'da son durum: Ölü sayısı 8 bine yaklaştı

Meksika'da son durum: Ölü sayısı 8 bine yaklaştı

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 764 artarak 68 bin 620'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7 bin 394'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı toplamda 47 bin 424 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.


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