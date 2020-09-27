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  • Azerbaycanlı spiker 6 köyün geri alınması müjdesini gözyaşlarıyla verdi
27 Eylül 2020 Pazar 17:26 | Son Güncelleme:

Azerbaycanlı spiker 6 köyün geri alınması müjdesini gözyaşlarıyla verdi

DHA

Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV spikeri, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altında bulunan 6 köyü geri aldığı haberi duyurduğu an gözyaşlarına hakim olamadı.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan’ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlık, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ’da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındığını duyurdu. Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri göz yaşlarına boğularak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” sözleriyle müjdeyi verdi.

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