Türkiye'den Ermenistan'a tepkiler büyüyor: Azerbaycan yalnız değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı hakkında paylaşımda bulunan kalın şu açıklamalarda bulundu:

"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir."

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN ERMENİSTAN'A TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK: CAN AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ermenistan'ın hain saldırısını kınadı. Bakan Albayrak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 27, 2020

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: TESCİLLİ PROVOKATÖR ERMENİSTAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ermenistan'ın masum sivilleri hedef alan hain saldırısı hakkında açıklamada bulunan Oktay, "Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Oktay, "Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." dedi.



1️⃣Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 27, 2020

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKARDAN SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sosyal medya hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırısını lanetledi. Bakan Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz." dedi.

