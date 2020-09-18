Avrupa ülkelerinde koronavirüste son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde artış yeniden başladı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin koronavirüs vaka sayısını düşürmek için işleri yoğunlaştırması gerektiği uyarısında bulundu.

Vaka sayılarındaki artışı durdurmak için tüm önlemleri gözden geçirdiklerine işaret eden Johnson, şu şekilde konuştu:

"Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz. Salgın yayıldıkça elbette daha fazla önlem almamız gerekecek."

- İngiltere'de son 133 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 322 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 133 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41 bin 732'ye ulaştı. Son 24 saatte 4 bin 322 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 385 bin 936'ya yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 215 artışla 428 bin 696'ya yükseldi. Bu rakam salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

123 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 249'a ulaştığı ülkede günlük ölü sayısı uzun aradan sonra 100'ün üzerinde seyretti.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 626 kişinin hastanede tedavisi sürüyor ve bunlardan 571'i yoğun bakımda yatıyor.

- "Mücadele etmekten başka yapılacak şey yok"

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulamada olan stratejinin test sayılarını artırmak ve Kovid-19'a yakalananları izole etmek olduğunu söyledi. Macron, mücadele etmekten başka yapılacak şeyin olmadığını kaydetti.

- 89 okul kapatıldı

Diğer yandan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle ülke genelinde kapatılan okulların sayısının 89'a yükseldiği belirtildi.

Sağlık yetkilileri ise içinde Paris'in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 10'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi tavsiyesinde bulundu.

Ulusal Meclis'te de 8 Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

- Daha önce de rekor kırılmıştı

Fransa'da dün tespit edilen 10 bin 593 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

İSPANYA

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da endişe verici boyuta ulaşan yeni vakalardaki yüksek artış, özellikle başkent Madrid odaklı devam etti.

Sağlık Bakanlığı, dün 625 bin 651 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 14 bin 389 artışla 640 bin 40 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 432 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 495'e çıktığı kaydedildi.

- Madrid'e yeni önlemler getirildi

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü yer olan ve son 24 saatte 5 bin 104 yeni vakanın tespit edildiği Madrid özerk bölgesinde ise yerel yönetim, pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek ek tedbirleri açıkladı.

Özellikle kent merkezinin dışındaki büyük ilçeleri kapsayan yeni önlemler gereği, her 100 bin kişide 1000'den fazla vakanın olduğu 8 belediye ve 6 mahallede dolaşıma sınırlama getirileceği ve bunun toplamda 855 bin kişiyi etkileyeceği duyuruldu.

Madrid özerk yönetimi genelinde ise en fazla 6 kişinin bir araya gelip toplanmasına izin verileceği, park ve bahçelerin kapatılacağı, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilip sadece masaya servis yapılacağı ve alışveriş merkezleri dahil tüm dükkan ve işletmelerin en geç 22.00'de kapanacağı bildirildi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 780 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Son dönemlerde salgında önemli artışların görüldüğü, dün 770, bugün de 780 yeni vakanın tespit edildiği Portekiz'de, 10 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1894 olurken, vaka sayısı da 67 bin 176'ya çıktı.

Portekiz'de mevcut durumda Kovid-19 hastalarının sayısının 20 bini aştığı açıklanırken, Başbakan Antonio Costa, salgınla mücadele için kurulan Kriz Masasını hazirandan sonra ilk kez bugün toplantıya çağırdı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, düzenlenen basın toplantısında, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht gibi büyük kentlerin yanı sıra Kennemerland, Hollands Midden, Amstelland, Haaglanden ve Rijnmond gibi büyük bölgelerde alınacak ek önlemlerle ilgili yeni kararları açıkladı.

Gerçeklerin endişe verici olduğunu belirten Rutte, bir haftada vaka sayılarının ikiye katlandığını, bu şekilde devam ederse 3 hafta sonra günlük vaka sayısının 10 bine yükseleceğini ifade etti.

Rutte, vaka sayılarının en fazla gençler arasında olduğuna dikkat çekti.

Buna göre, 20 Temmuz saat 18.00'den itibaren kapalı ve açık alanda yapılan toplantılar ve etkinliklerde en fazla 50 kişi bulunabilecek. Bu kural, ibadethane, protestolar, cenaze törenleri, dans ve tiyatro dersleri için geçerli olmayacak.

Restoran ve kafeler gece yarısından itibaren yeni müşteri almayacak ve müzik çalmayacak, saat 01.00'de ise tamamen kapanacak.

Evlerde en fazla 6 kişinin bir arada bulunması kuralı devam edecek.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da basın mensuplarının "ikinci dalga geldi mi" sorusuna, "vaka sayılarına bakıldığı zaman evet" cevabını verdi.

De Jonge, söz konusu kent ve bölgelerin bölgesel ek önlemler alacağını ve haftaya farklı bölgelerde de önlemler alınabileceğini söyledi.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1974 artarak 90 bin 47'ye çıktı.

BELÇİKA

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını duyuran Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, 8-14 Eylül haftasında günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 74 arttı.

Günlük vaka sayısının 1000'e yaklaştığı 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da salgının başından bu yana 2,8 milyon test yapıldı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 97 bir 976, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 936 oldu.

Belçika'daki hastanelerde şu anda 371 kişi tedavi görüyor. Bu kişilerin 69'u yoğun bakımda bulunuyor.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 269 bin 441'e, virüse bağlı ölü sayısı ise 9 bin 460'a yükseldi.

AVUSTURYA

Avusturya'da son 24 saatte 808 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 36 bin 835'e, toplam ölü sayısı ise 763'e yükseldi.



MACARİSTAN

Vaka sayısının rekor seviyeye ulaştığı ülkelerden Macaristan'da son 24 saatte 941 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 16 bin 111'e, toplam ölü sayısı ise 669'a yükseldi.



ÇEKYA

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Çekya'da son 24 saatte 3 bin 130 yeni vaka tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 44 bin 115'e, toplam ölü sayısı ise 489'a yükseldi.



POLONYA

Son 24 saatte 757 yeni vakanın görüldüğü Polonya'da toplam vaka sayısı 77 bin 327'ye, toplam ölü sayısı ise 2 bin 270'e yükseldi.



SLOVAKYA

Slovakya'da ise son 24 saatte 234 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 6 bin 256'ya, toplam ölü sayısı ise 39'a yükseldi.



İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 1907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu sayı, ağustos ayı ortasından beri yeniden yükseliş eğilimi gösteren günlük yeni vaka sayısında bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu. Böylece, ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 294 bin 932'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 42 bin 457'ye yükseldi. Buna karşılık yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise son haftalardaki artışa karşılık bugün düşüş gösterdi ve 208'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 668'e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 216 bin 807'ye yükseldi.

RUSYA



Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 91 bine çıktı.

SIRBİSTAN

Sırbistan'da bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni Kovid-19 tedbirleri, sınır kapılarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Salgının yüksek oranlarda seyrettiği ülkelerden Karadağ'dan gelenler için 10 günlük gözetimin zorunlu kılındığı Sırbistan'a giriş yapan vatandaşlar, ayrıntılı incelemeden geçirildi.

MOLDOVA

Moldova’da son 24 saatte 665 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken toplam Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 665 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 648’e yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 16 artarak 1186'ya, iyileşen sayısı da 495 artışla 33 bin 734’e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 13 artarak 2 bin 61’e çıktı.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 243 artarak 75 bin 230’a, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 3 artışla 773’e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 131 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 73 bin 98 olduğu belirtildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1359 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 169 bin 472'ye yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3 bin 468'e ulaştı.

ROMANYA

Romanya'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayısı 108 bin 690'ı aşarken ülkedeki toplam ölü sayısı ise 4 bin 312'ye yükseldi.