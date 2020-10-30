ABD basınında sansür depremi: Biden'la ilgili olumsuz haber istifa getirdi

ABD’li milyarder Pierre Omidyar tarafından “özgün ve bağımsız gazetecilik” ilkesiyle kurulan The Intercept haber sitesi, Joe Biden’la ilgili olumsuz bir haber yazmak isteyen gazeteci Glenn Greenwald’a sansür uyguladı.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, The Intercept’in “artık bağımsız gazeteciliğe olanak tanımayan ve ana akım sol bir sese dönüştüğünü” söyleyen Greenwald, Joe Biden ile ilgili haberinin sansürlenmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını resmî Twitter hesabından duyuran Greenwald, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal basının başına bela olan baskı, sansür ve ideolojik hegemonya, kurucu ortaklarından olduğum medya kuruluşunu da girdabına aldı."

“BİDEN İLE İLGİLİ OLUMSUZ İFADELERİ MAKALENDEN ÇIKAR”



Yazdığı bir haberde Joe Biden ile ilgili olumsuz ifadeler kullandığını, fakat The Intercept’in yayın yönetmenlerinden Betsy Reed tarafından yazının yayımlanmasına engel olunduğunu anlatan gazeteci Greenwald, şunları kaydetti:

"Joe Biden’ın sıkı birer destekçisi olan yayın yönetmenleri, Demokrat aday ile ilgili olumsuz ifadeleri yazıdan çıkarmadığım sürece makalemin yayımlanmayacağını söylediler."

Twitter ve Facebook'un sansürü işe yaramadı: Hunter Biden'ın yolsuzluğu, en çok konuşulan konu oldu

ABD’DEKİ İLK SANSÜR DEĞİL



Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna ve Çin ile ilişkileri ve haklarındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 14 Ekim’de bir haber hazırlayan New York Post gazetesi, Twitter ve Facebook tarafından sansürlenmişti.