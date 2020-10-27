Twitter ve Facebook'un sansürü işe yaramadı: Hunter Biden'ın yolsuzluğu, en çok konuşulan konu oldu

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın isimlerinin karıştığı yolsuzluk iddialarını haberleştiren New York Post gazetesi, Twitter ve Facebook tarafından sansürlendi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, New York Post’un Twitter hesabı, Joe Biden’ın ABD Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde gerçekleştiği öne sürülen yolsuzluklarla ilgili haberlerin yayımlandığı 14 Ekim’den bu yana sansürlü durumda bulunuyor ve hesaptan herhangi bir paylaşım yapılmıyor.

TWITTER VE FACEBOOK’UN SANSÜRÜ, HABERİN YAYILMASINI ENGELLEYEMEDİ

Sosyal medya izleme platformu NewsWhip’in derlediği rakamlara göre, 12-19 Ekim tarihleri arasında sosyal medyanın en fazla konuşulan konuları arasında Hunter Biden haberi yer aldı.

İlgili tarihler arasında Twitter ve Facebook üzerinden Hunter Biden haberine yönelik beğeniler, yorumlar ve paylaşımları içeren toplamda 4,7 milyonluk etkileşim sayısının 2,6 milyonluk kısmının doğrudan New York Post’un haberine ait olduğu öğrenildi.

“ETKİNİZİ, ŞİRKETİMİZİN YARARINA NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?”

New York Post gazetesinin 14 Ekim 2020’de yayımladığı haberde, Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna’ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

E-postalarda, Hunter Biden’ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma’nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi’nin Mayıs 2014’teki bir e-postasında, Hunter Biden’a “Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?” diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Pozharskyi’nin, 17 Nisan 2015’te Hunter Biden’a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden’ın Burisma’yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.