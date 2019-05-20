Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve M.K, "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)