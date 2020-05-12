Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9986
  • 7,5946
  • 383.254
  • 99276.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Zonguldak'ta seyir halindeyken aracını bezle silen şahsın ehliyetine el konuldu

Zonguldak'ta seyir halindeyken aracını bezle silen şahsın ehliyetine el konuldu

Zonguldak'ta seyir halindeyken aracını bezle silen şahsın ehliyetine el konuldu

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren bir video kaydedildi. Bir kişinin seyir halindeki aracını bez ile sildiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti. İfadesi alınan genç; söz konusu videoları 6-7 yıl önce çektiğini söyledi. Ancak ehliyetine el konularak idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre 8 Mayıs günü gelen bir ihbarı değerlendiren Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan 67 AAC 605 plakalı aracın sürücüsü 25 yaşındaki Enes T.’ye ulaşarak Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Söz konusu videoda aracıyla seyir halindeyken yan şeritte seyreden araçtaki yolcu tarafından görüntülenen Enes T.’nin bez ile aracını sildiği görülüyor.

Kozlu Sahil yolunda çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine ifadesi alınan Enes T., videonun 6-7 yıl öncesine ait olduğunu söyledi. Arkadaşlarının videonun bazı sahnelerini kurgulayarak sosyal medyada paylaştığını söyleyen Enes T., yapılanlardan pişman olduğunu söyledi.

Ehliyetine el konulduğu öğrenilen genç hakkında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İHA


Avrupa'da mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu

Avrupa'da mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kızı için öyle bir şey yaptı ki!

Koronavirüs onları da etkiledi.. Yörüklerin 20 günlük serüveni başladı