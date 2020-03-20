Zonguldak'ta ilginç olay! Müşteri hapşırdı dükkan karıştı

Bakın nasıl korktular?

Soğuksu semtindeki Mahmut Ay'a ait halı dükkanında dün öğle saatlerinde yaşanan panik, vatanaşların Corona Virüsü salgını nedeniyle yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Ankara'dan Zonguldak'a gelen halı toptancısı hapşırınca, çalışanlar ile müşteriler hızla sağa sola kaçıştı. İş yeri sahibi Mahmut Ay da oturduğu yerde montunu üzerine çekerek masaya kapandı. Ay ile diğerlerinin yaşadığı panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmut Ay, "Konuşurken hapşırdı. Hapşırınca böyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Arkadaşlarım dükkandan kaçtı.

Gündemde Corona Virüsü var. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Gelince kolonya ve diğer temizlik ürünlerini kullandırdık kendisine. Hapşırınca böyle bir olay yaşandı. Tedirgin olduk. Kendisi de ne olduğunu anlayamadı, o da kaçtı" dedi.

(DHA)