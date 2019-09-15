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  3. Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta girdikleri denizde dalgalar açığa sürüklenince boğulma tehilkesi geçiren iki kişi, Sahil Güvenlik'in zodyak botuyla kurtarıldı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta liman arkasında akşam saatlerinde kayalıklardan serinlemek için denize giren iki kişi, dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadı.

Denizde açığa sürüklenen iki kişinin kıyıya ulaşamadığını görenler, durumu limanda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

Zodyak botla denize açılan Sahil Güvenlik ekibi, boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi kurtardı.

Limana çıkarılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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