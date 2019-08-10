Zonguldak bayram namazı saati kaç? İşte 2019 Diyanet Zonguldak bayram namazı saati..
Zonguldak bayram namazı saati kaç? sorusu merak edilen konular arasnda üst sıralarda yer alıyor. Bayram namazları cemaatle kılınıyor. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Kurban Bayramı namazına niyet ediyor. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam hatibe uymaya niyet ediyor. 2019 Kurban Bayramı namazı heyecanı başladı. Yarın camileri dolduracak olan vatandaşlar Zonguldak bayram namazı saati kaç? diye merak ediyor. İşte 2019 Zonguldak bayram namazı saati..
Zonguldak bayram namazı saati kaç? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Bayrama ulaşmanın heyecanını yaşayan Müslümanlar 11 Ağustos Pazar günü bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini açıkladı. Türkiye’nin dört bir tarafında camilere giderek bayram namazı kılacak olan vatandaşlar bayram namazı saatlerini merak ediyor. Zonguldak'ta ikamet edenler Zonguldak bayram namazı saati kaç? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2019 Zonguldak bayram namazı saati..
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ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Zonguldak bayram namazı 06:35’te olacak.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her Müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu hâlde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutbe vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, cuma namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark şudur: Cuma'da hutbe namazdan öncedir, bayram hutbesi ise namazdan sonradır.
BAYRAM NAMAZI NEDEN KILINIR?
Bayram namazı, bayramın başladığı zamanın göstergesidir. Bayramlar barışma, affetme ve birlik-beraberlik zamanıdır. Sevinç ve coşkuyla karşılanan bayramlarda cemaat toplanır ve bayram namazı kılar. Bayram namazı, vacip namazdır. Cuma namazının farz olduğu kişilere Bayram namazı vacip olur. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.
BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?
Bayram namazı senede iki kere kılınır; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bayram, birlik ve beraberliğin doruğa ulaştığı bir gün olduğu için bayram namazı da cemaatle camide kılınır. Dargınlıkların ortadan kaldığı sevinç günleri sayılan bu günlerde bayram namazını camide kılmak kardeşlik duygularını artırması yönünden önemlidir. Ramazan ve Kurban Bayramı namazları da vacip namazlardan olup cemaatle kılınır.