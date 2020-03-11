Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika tatil açıklamaları

Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika tatil açıklamaları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirmişti. Ancak Türkiye'de bir corona virüs vakasının tespit edilmesi üzerine vatandaşlardan yoğun olarak okulların tatil edilmesine ilişkin talepler yağdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu konuda açıklama yapacağını duyurdu.

ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak 'Ortak açıklama yapılacak' dedi. Açıklamanın saat 16:30'da yapılması bekleniyor.

MEB'DEN CORONA VİRÜS UYARISI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, öğrenci, öğretmen ve Bakanlığa bağlı personelden zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri istendi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de yeni virüsün hızla yayıldığını ifade ettiği aktarılan yazıda şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz tarafından ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmakta olup Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara da alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve Bakanlığımız personelinin bu süre zarfında tedbiren zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri; yurt dışında görevli bulunan veya görevlendirilmeleri zaruri olan Bakanlık personelinin sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız ile bulundukları ülkenin resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsüyle ilgili okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.