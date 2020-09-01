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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk nereli, kaç yaşında?
01 Eylül 2020 Salı 11:12 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk nereli, kaç yaşında?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir" Ziya Selçuk nereli, kaç yaşında"

Ziya Selçuk, 2018 yılından beri Milli Eğitim Bakanı görevini yerine getirmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun olan Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik doktorasını yapmıştır.

Eğitimci ve siyasetçi olan Ziya Selçuk, son dönemlerde salgın sebebiyle faaliyete başlayan EBA Tv sonrası gündemde yer almaya devam ediyor. 10 Temmuz 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlık görevini yapmaya başlamıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun olan Ziya Selçuk doktorasını, Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında tamamlamıştır.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk 1 Mayıs 1961 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesinde yapmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans eğitimi alan Ziya Selçuk, Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans ve Hacettepe Üniversite’sinde doktorasını yapmıştır.

Uzun zaman öğretim üyeliği ve yöneticilik görevinde yer alan Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı yapmış ve başarılıyla görevini tamamlamıştır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ziya Selçuk, Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.  

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