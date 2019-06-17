Ziya Selçuk kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nereli, eğitimi nedir?

1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde lisansını, aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisansını yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde doçentlik ve profesörlük unvanlarını aldı.

TED Üniversitesi’nin yanısıra, çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu gerçekleştirdi. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesidir.

2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış, müfredat reformunu yürütmüştür. AB müzakerelerinde de eğitim ve bilim başlığı görüşülürken ülkemizi temsil etmiştir.

İnsan ilişkileri, gelişim, öğrenme, çocuklarda dikkat eksikliği, rehberlik uygulamaları gibi alanlarda çok sayıda kitabı, hakemli dergilerde basılmış makaleleri vardır.

İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk sahibidir.

KABİNEDE KİMLER VAR?

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıFatih Dönmez

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Mustafa Varank

-Tarım ve Orman Bakanlığına Bekir Pakdemirli

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan